Сочи, Краснодарский край, 21 ноября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Соглашение между Анголой и Россией в области атомной энергетики обсуждается. Об этом сегодня, 21 ноября, заявил посол Анголы в Москве Жоаким Аугусто де Лемуш на полях форума «Атомэкспо-2022» По словам посла, в последние годы Ангола много инвестировала в гидроэлектростанции, и сейчас Луанда ищет новые возможности использования гидроэнергетики.

Nicolas Raymond Атомная энергетика

«В стране появилась возможность выбора сравнить гидрогенераторы с атомными реакторами, и понять, что больше подходит для будущего. Поэтому на выставке » «Атомэкспо-2022» планируем узнать больше о новых технологиях», — пояснил представитель Анголы РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 21–22 ноября в Сочи проходит международный форум «Атомэкспо-2022». В ходе форума запланировано около 40 мероприятий.

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