* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:46 — REGNUM Афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) передали Пакистану подозреваемого в нападении на пакистанских солдат на погранпереходе Спинбулдак. Об этом сообщает газета «8 Собх».

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Этот человек по имени Билал был выдан после нескольких дней переговоров между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанскими властями.

Вполне вероятно, что после этого погранпереход будет открыт для пересечения границы.

Согласно источникам, нападавший сдался в Кандагаре силовикам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), представителям МИД и пакистанской делегации.

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Переговоры между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанцами, проходившие в доме генерала Раззака, бывшего начальника полиции Кандагара, завершились вечером 19 ноября.

Ранее представители радикалов заявили, что с пакистанской стороной достигнуто понимание относительно инцидента на границе.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе злоумышленник, который, как утверждали, был членом «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), напал на пакистанских солдат в Спинбулдаке. В результате инцидента по меньшей мере один пакистанский военнослужащий погиб, ещё двое получили ранения.

Пакистан немедленно объявил, что погранпереход будет закрыт до тех пор, пока талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не выдадут виновного.