Ясиноватая, ДНР, , 11:45 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны боевиков ВСУ был осуществлён в 11:30 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на данный момент пожар на нефтебазе в Макеевке, который произошёл из-за попадания взрывоопасного предмета, ликвидирован.