Москва, , 11:45 — REGNUM Хоккеист Дмитрий Кугрышев перешёл из московского «Спартака» в подмосковный «Витязь». Об этом 21 ноября сообщает пресс‑служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Дмитрий Кугрышев (справа) Дарья Драй © ИА REGNUM

Отмечается, что «Витязь» забрал 32‑летнего нападающего из списка отказов, куда он был помещён ранее.

В сезоне 2022/23 Кугрышев сыграл за «Спартак» 17 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. До этого он играл за московский ЦСКА, новосибирскую «Сибирь», уфимский «Салават Юлаев» и омский «Авангард».

В настоящее время в Западной конференции КХЛ «Спартак» и «Витязь» занимают шестое и седьмое места соответственно, на счету обеих команд по 35 очков.