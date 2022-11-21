Москва, 21 ноября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Хоккеист Дмитрий Кугрышев перешёл из московского «Спартака» в подмосковный «Витязь». Об этом 21 ноября сообщает пресс‑служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Дарья Драй ИА REGNUM Дмитрий Кугрышев (справа)

Отмечается, что «Витязь» забрал 32‑летнего нападающего из списка отказов, куда он был помещён ранее.

В сезоне 2022/23 Кугрышев сыграл за «Спартак» 17 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. До этого он играл за московский ЦСКА, новосибирскую «Сибирь», уфимский «Салават Юлаев» и омский «Авангард».

В настоящее время в Западной конференции КХЛ «Спартак» и «Витязь» занимают шестое и седьмое места соответственно, на счету обеих команд по 35 очков.