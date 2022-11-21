Новосибирск, 21 ноября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Переизбрание Касым-Жомарта Токаева президентом Казахстана было вполне предсказуемым, а убедительный электоральный результат увеличит для него пространство внутри- и внешнеполитического манёвра. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новосибирска Сергей Бирюков.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«К тому же Токаев далеко не растратил политический капитал, связанный с его восприятием как деятеля, связанного с обновлением казахстанской политики после длинной «эпохи Назарбаева». Иное дело, что Казахстан, как региональная держава, вынужден адаптироваться к масштабным общемировым вызовам, для чего требуется достаточно сложная стратегия, не допускающая односторонности. Ближайшее будущее покажет, удастся ли казахскому лидеру её найти и успешно реализовать», — отметил Бирюков.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в посольстве России в Астане заявили, что прошедшие 20 ноября внеочередные выборы президента Казахстана показали высокий уровень проведения электорального процесса.

Напомним, что выборы президента Казахстана состоялись досрочно по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева. По предварительным данным ЦИК, действующий президент набрал 81,31% голосов.

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