Курск, 21 ноября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Около восьми тысяч жителей Курской области остаются без света по данным на утро 21 ноября. Данные на оперативном совещании в администрации региона привёл председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области Александр Мулёвин.

Пресс-служба администрации Курской области Последствия ледяного дождя

Причиной стали последствия ледяного дождя. По данным Мулёвина, на утро понедельника повторно отключено электроснабжение 32 населённых пунктов, в которых проживают более 8,6 тыс. человек. Последствия непогоды устраняют более сотни бригад энергетиков.

Ледяной дождь прошёл в Курской области 19 ноября, он привёл к массовым обрывам проводов, падению деревьев. На выходных без света остались десятки тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ледяной дождь 19 прошёл и в Воронеже. Он привёл, в частности, к полной остановке троллейбусов.