Москва, 21 ноября 2022, 11:43 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» в зоне проведения спецоперации.
Он добавил, что РСЗО поражает «абсолютно все на площади восьми футбольных полей».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» применяют в ходе спецоперации на территории б. УССР высокоточные реактивные снаряды, каждые из которых можно навести на конкретную точку.
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