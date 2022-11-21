Москва, , 11:43 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» в зоне проведения спецоперации.

РСЗО «Смерч» Минобороны России

«Характер целей — склады ГСМ, районы сосредоточения, командные пункты противника, а также скопления войск, вооружения и военной техники», — сказал в видео начальник расчета РСЗО «Смерч» ЦВО с позывным «Буря».

Он добавил, что РСЗО поражает «абсолютно все на площади восьми футбольных полей».

«Ребята молодцы, все знают свои обязанности и работают на высшем уровне», — добавил военный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ заявили, что российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» применяют в ходе спецоперации на территории б. УССР высокоточные реактивные снаряды, каждые из которых можно навести на конкретную точку.

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