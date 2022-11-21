Бангкок, 21 ноября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Российский посол в Бангкоке Евгений Томихин прокомментировал перспективы использования карты «Мир» в Таиланде.

Карта «Мир»

«Что касается карты «Мир» и туристов, по карте «Мир» мы разговариваем с нашими таиландскими друзьями уже несколько лет, — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24». — Есть масса технических вопросов, но еще до COVID-19 был определён оператор возможный с таиландской стороны, один из банков, который мог бы запустить этот пилотный проект».

Томихин отметил, что российская сторона надеется на то, что этот вопрос сдвинется и с точки, особенно в контексте проблемы расчёта в национальных валютах.

По его словам, вопрос широкого использования национальных валют активно обсуждается в АСЕАН, поэтому при взаимных расчётах могут быть использованы как российский рубль, так и таиландский бат.