Ярославль, , 16:01 — REGNUM В Ярославской области депутаты Ярославской областной думы приняли законопроект о назначении выплат «детям войны». Заседание регионального парламента состоялось 21 ноября.

Дети войны © ИА REGNUM

Напомним, законопроект, предусматривающий новую выплату, был внесён в Яроблудуму губернатором Михаил Евраевым совместно с депутатами. Выплата будет ежегодной, размер определяет правительство Ярославской области. В регионе под категорию «дети войны» попадают 64 тысячи 118 человек — те, кому на 3 сентября 1945 года было меньше 18 лет.

Точная сумма выплаты пока неизвестна. Депутаты законопроект поддержали, посчитав появление категории «детей войны» в регионе позитивным событием.

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