Салехард, 21 ноября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Салехарде в судебном порядке у владельцев изъяли дом, который является объектом культурного наследия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре ЯНАО.

old. nasledie89. yanao.ru Состояние дома купца Корнилова в Салехарде. Фото с сайта Службы государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО.

Надзорное ведомство установило факт ненадлежащего содержания исторического архитектурного памятника местного значения на улице Республики, 16 — торгового дома купца И. Н. Корнилова 19 895 года постройки. Дом находится в частной собственности у трёх лиц с 2003 года.

Отмечается, что с момента приобретения собственниками, работы по сохранению дома не проводились. Это привело к обрушению кирпичной кладки оконных проёмов, трещинам стен кровли и фасада здания. Купеческий дом обрёл аварийное состояние.

Прокуратура через суд возложила на Службу государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО обязанность об изъятии купеческого дома у владельцев.

«Судом требования прокурора удовлетворены», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Дальнейшим восстановлением объекта культуры займётся администрация Салехарда.