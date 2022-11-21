Краснодар, , 11:39 — REGNUM Редких птиц-альбиносов обнаружили учёные Южного научного центра РАН в Краснодарском крае. За всё время наблюдений, а это около 20 лет, в базу данных включены галка, ворона, утка-кряква и воробьи домовые. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЮНЦ РАН.

Воробей-альбинос Сергей Жданов

«Встречаются такие птицы крайне редко, мною зафиксировано по одному экземпляру за много лет. Так, была обнаружена белая галка в центре Ростова-на-Дону на улице Пушкинской, частично белая серая ворона в Западном жилом массиве, белый домовый воробей в Краснодарском крае и белая утка-кряква на одном из водохранилищ», — уточнил ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН Рамиз Савицкий.

По словам учёного, он получает письма о необычных птицах не только от жителей Дона и Кубани. Так, есть сообщения о птицах-альбиносах из Казахстана.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году в Оренбурге на глаза местному фотографу во время прогулки попался белый воробей. Вместе со стайкой он лакомилась семечками. Специалисты отмечают, что встретить альбиноса — большая редкость.

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