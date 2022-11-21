Сана, , 12:07 — REGNUM Международная правозащитная организация Save the Children опубликовало доклад по ситуации в Йемене, где продолжается гражданская война. Об этом 21 ноября сообщает Khabar со ссылкой на текст доклада.

Йемен World Bank Photo Collection

Отмечается, что несмотря на достигнутое перемирие, в Йемене периодически вспыхивают боевые действия, жертвами которых становятся дети. Также дети регулярно погибают или получают травмы, подрываясь на минах, оставленных всеми сторонами конфликта.

«Несмотря на положительные результаты, достигнутые во время общенационального перемирия, в течение шести месяцев жертвами войны стали более 300 детей. Продолжение военных действий привело к тому, что с 1 января 2022 года по 15 ноября погибли 333 ребёнка» — говорится в докладе.