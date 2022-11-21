Чебоксары, , 11:38 — REGNUM В Чувашии растёт объём производства и спрос на водку и пиво. По итогам девяти месяцев объём производства водки увеличился на 23,7%, продажи возросли на 5,1%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 ноября заявил на планёрке в правительстве вице-премьер — глава минэкономразвития республики Дмитрий Краснов.

Данные минэкономразвития Чувашии https://cap.ru/

При обсуждении итогов социально-экономического развития министр экономики оценил ситуацию на алкогольном рынке.

«Алкогольный рынок Чувашской Республики в отчётном периоде показывает положительную динамику. По всем основным показателям отрасли наблюдается тенденция роста», — сказал Дмитрий Краснов.

По данным минэкономразвития, в январе–сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом производство водки республиканскими предприятиями возросло на 23,7%, объём продаж возрос на 5,1%, по пиву и пивной продукции соответственно рост составил 8,1% и 6,7%.

За указанный период доходы от акцизов по водке возросли на 29,8%, по пиву — на 22,5%.

«Доля реализованной продукции местного производства в общем объёме продаж по водке составила более 51%, по пиву — 38%», — сообщил министр экономики.

Напомним, что ранее глава Чувашии Олег Николаев после встречи с мобилизованными земляками в воинской части Ульяновска попросил жителей не присылать своим родственникам-военнослужащим алкоголь в «качестве подарков».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии предлагают запретить продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки из-за вызываемой зависимости и возможного обострения нервных заболеваний.

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