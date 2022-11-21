Сеул, 21 ноября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В штаб-квартире южнокорейской оппозиционной Демократической партии «Тобуро» прошли обыски после того, как в интернете появилось сообщение о «минировании». Об этом 21 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой источник в правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Сообщается, что сообщение было опубликовано в интернет-сообществе DC Inside 20 ноября около 21:40 по местному времени. Сообщение гласило: «Сообщаю вам, что в штаб-квартире Демократической партии заложена взрывчатка».

Через два часа после поступления информации в антитеррористический центр Национальной разведывательной службы, полиция направила 15 полицейских и четырех спецназовцев с собаками-ищейками для проведения осмотра. Однако взрывное устройство так и не было обнаружено.

Отмечается, что из-за «минирования» штаб-квартиры были эвакуированы политики.

В настоящее время органы правопорядка усилили наблюдение за безопасностью вокруг штаб-квартиры Демократической партии «Тобуро», а также ведут поиски автора сообщения, запросив информацию о его личности у оператора сайта.