Бангкок, , 11:37 — REGNUM Российская сторона рассчитывает на продвижение в вопросе использования платёжной системы «Мир» в Таиланде. Об этом 21 ноября заявил посол России в Бангкоке Евгений Томихин.

Карта «Мир» Card.mironline.ru

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«По карте «Мир» ― мы очень, конечно, надеемся, что сдвинется этот вопрос», ― подчеркнул в эфире телеканала «Россия 24» дипломат.

Напомним, в начале ноября Таиланд выразил надежду на то, что в стране в скором времени заработает платёжная система «Мир». Как заявил посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават, на данный момент стороны работают над решением этого вопроса. По его словам, это послужит увеличению турпотока, объёмов торговли и обмена услугами между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, после отказа турецких банков работать с картами «Мир» на фоне угроз американского минфина о введении вторичных санкций пять отелей в Турции начнут работать с российскими сервисами по приёму платежей. Таким образом, гостиницы смогут работать не только с российскими картами «Мир», но также и с Visa и Mastercard, выпущенными в РФ.

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