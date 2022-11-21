Богота, , 11:37 — REGNUM Генеральная прокуратура Колумбии взяла под свой контроль расследование гибели людей в сельском районе Пуэрто-Гусман (департамент Путумайо) в результате столкновений между незаконными вооруженными формированиями. Об этом пишет Prensa Latina.

Полиция Колумбии chuansong.me

По сообщениям местной прессы, в результате вооруженных столкновений между двумя группировками, не подписавшими мирное соглашение, погибли 18 человек.

Офис омбудсмена на чрезвычайном совете по безопасности, созванном властями муниципалитета Пуэрто-Гусман, выразил свою обеспокоенность в связи с печальными событиями, произошедшими в деревнях Лас-Делисиас и Лос-Пинос, а также отметил, что в ходе противостояния между бандами Comandos de la Frontera и Frente Carolina Ramírez погибли 18 человек.

Тела погибших гражданских лиц на данный момент находятся на хранении в районе местных кладбищ, в ближайшее время их исследуют криминалисты.

Офис омбудсмена вновь обратился к незаконным вооруженным формированиям с призывом не вмешивать гражданское население в свои действия. Помимо гибели людей, это событие привело к перемещению целых семей из деревень, где произошли столкновения незаконных вооруженных формирований.