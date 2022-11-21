Комитет рекомендовал Госдуме повысить штраф за пропаганду смены пола

Москва, , 11:36 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента повысить штрафы за пропаганду смены пола, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Пропаганда смены пола, выразившаяся в распространении информации или совершении публичных действий, направленных на формирование привлекательности смены пола либо навязывание информации о смене пола, вызывающей интерес к смене пола, согласно изменениям, повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; на юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Госдума в первом чтении приняла законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Штрафы составят до 5 млн рублей — за пропаганду ЛГБТ, то 10 млн рублей — за пропаганду педофилии.

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