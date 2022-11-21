Джакарта, , 11:35 — REGNUM Морская пехота Соединенных Штатов и Вооруженные силы Индонезии с 11 по 25 ноября 2022 года проводят совместные военные учения под кодовым названием Keris Marine Exercise (MAREX) в Лампунге, сообщает Tempo.

Индонезийские и американские солдаты U.S. Department of Defense

Учения направлены на укрепление отношений между двумя странами, а также на расширение возможностей участвующих сил. Ожидается также, что учения повысят осведомленность о морской сфере.

В военных учениях Keris MAREX в этом году приняли участие около 180 американских служащих и 260 индонезийских служащих. Военные учения подчеркивают силу и стабильность американо-индонезийских отношений и поощряют свободный, открытый и процветающий Индо-Тихоокеанский регион.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто принял с почетным визитом министра обороны США Ллойда Дж. Остина III в Джакарте.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр обороны США прибыл с визитом в Индонезию