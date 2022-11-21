Макеевка, ДНР, 21 ноября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. На данный момент пожар на нефтебазе в Макеевке, который произошёл из-за попадания взрывоопасного предмета, ликвидирован. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Уточняется, что в 09:00 возгорание было локализовано сотрудниками противопожарных служб.

«В 09:43 (совпадает с мск — прим. ред.) пожар ликвидирован», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате попадания взрывоопасного предмета на нефтебазе в Макеевке произошёл пожар.