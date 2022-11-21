Москва, , 11:34 — REGNUM В списке участников этапа Гран-при России по фигурному катанию в Перми нет фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, выступающих в танцах на льду. Об этом 21 ноября сообщается сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Фигуристы Цитата из мф «Матч-реванш». Борис Дежкин. 1968. СССР

Ранее Дэвис и Смолкин были заявлены на Гран-при России в Перми. До этого они не выступили ни на одном этапе соревнований.

Этап серии Гран-при России в Перми состоится с 25 по 28 ноября.

Напомним, Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе. На счету Дэвис и Смолкина серебряная медаль чемпионата России 2022 года. На Олимпийских играх в Пекине пара заняла 14-е место.

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