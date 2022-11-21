Стокгольм, , 11:34 — REGNUM Жители сельской местности в Швеции должны получить скидку в три кроны (30 центов) на литр топлива при заправке бензином или дизелем. Именно это предложили Центристы в своем теневом бюджете, пишет новостной портал Omni.

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Однако, замечают журналисты, неясно, как именно сельские жители смогут получить такую налоговую льгот. Центристы считают, что совместно с владельцами топливных компаний можно найти решение. Предложение состоит в том, что скидка должна предоставляться непосредственно при заправке автомобиля.

«У нас сейчас много людей в сельской местности, которые борются с экстремальными ценами на топливо», — заявил представитель Центристов по экономической политике Мартин Одал, когда он представлял теневой бюджет Швеции от свой партии на пресс-конференции.

Напомним, что в правительственном бюджете предусмотрена снижение акциза на топлива для всех жителей Швеции. Но речь идет о 18 эре (0,18 центов).