Москва, , 11:30 — REGNUM Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять пакет поправок в законопроект об иностранных агентах, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается внести корреспондирующие поправки в ряд действующих законов, чтобы обеспечить вступление в силу с 1 декабря 2022 года базового закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Поправки вносятся в законодательные акты о банках и банковской деятельности, о прохождении службы в правоохранительных органах и органах безопасности, о государственной тайне, о выборах и многие другие.

После вступления в силу закона, сотрудники органов внутренних дел в случае обретения статуса иноагента не смогут продолжать службу. Иноагенты также не смогут быть организаторами публичных мероприятий, членами избирательных комиссий с правом решающего голоса. Не смогут заниматься просвещением и образованием несовершеннолетних, рассказал глава комитета Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).

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