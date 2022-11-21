Стокгольм, , 11:31 — REGNUM Многие регионы Швеции рискуют уйти в дефицит в следующем году. Об этом предупреждает главный экономист Организации органов областного и местного управления Швеции Анника Валленскуг, пишет новостной портал Omni.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сокращение государственных дотаций в сочетании с повышением цен и заработной платы, а также увеличением пенсионного обеспечения ложатся на бюджеты регионов. Поэтому того факта, что правительство одновременно увеличило общие государственные субсидии на 1,8 миллиарда долларов, недостаточно», — считает Валленскуг.

«Что было бы необходимо, так это увеличение общего уровня бюджета на 10 миллиардов. Тогда бы мы получили столько же денег в терминах покупательной способности, сколько у нас было в 2022 году», — предупредила экономист.