Краснодар, 21 ноября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Краснодарском крае начался приём документов на единовременную выплату в размере 30 тыс. рублей для первокурсников — детей участников СВО. Об этом 21 ноября в своём телеграм-канале написала заместитель главы Кубани по социальным вопросам Анна Минькова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Выплаты студентам-первокурсникам являются одной из региональных мер социальной поддержки для семей участников специальной военной операции. Средства перечислят студентам, поступившим в 2022 году на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в вузы Кубани. Важным условием является наличие регистрации на территории Краснодарского края.

Заявления будут приниматься до 10 декабря 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что на каждого ребёнка жителей Кубани, призванных в рамках частичной мобилизации, и добровольцев к Новому году семьи получат по 20 тыс. рублей.

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