Стокгольм, 21 ноября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Прошло шесть месяцев с тех пор, как Швеция подала заявку в НАТО. 28 из 30 стран альянса уже одобрили присоединение нового члена, но этого до сих пор не сделала Турция, что стало темой для дискуссии в эфире телеканала SVT с участием ближневосточного аналитика Битты Хаммаргрен и аналитика по вопросам безопасности Майка Виннерстига.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Что сейчас должны сделать Швеция и НАТО, чтобы Швеция как можно скорее стала членом альянса?» — спросила ведущая.

«Думаю, нужно взглянуть на соглашение, которое было заключено этим летом, и посмотреть, выполняет ли его Швеция. Если Швеция его выполняет, у Турции не будет аргументов требовать, чтобы Швеция высылала все больше и больше людей», — ответил Виннерстиг.

Но Хаммаргрен с ним не согласна.

«Швеция должна переждать предвыборную кампанию Турции. Президент Эрдоган не заинтересован идти Швеции навстречу прямо сейчас, он хочет показаться сильным лидером», — считает эксперт.