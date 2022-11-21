Москва, 21 ноября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Таможенная подкомиссия правительства России одобрила включение надбавочного коэффициента в 20 тысяч рублей в формулу расчета экспортных пошлин на нефтепродукты, по которым уже был выплачен демпфер, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ

(сс) Patrick-br Добыча нефти компанией Petrobras

Надбавка к вывозной пошлине на бензин и дизельное топливо за тонну позволит исключить экспорт определенных категорий нефтепродуктов в случае, если их производителю уже был возмещен демпфер в связи с реализацией на внутреннем рынке.

Отмечается, что демпфирующий механизм предполагает, что если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае нефтяные компании перечисляют часть прибыли в бюджет.

ИА REGNUM ранее сообщало, правительство России может скорректировать размер выплат нефтяным компаниям из федерального бюджета по демпфирующему механизму.

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