Ясиноватая, ДНР, 21 ноября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев вновь обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что новый обстрел Ясиноватой со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 11:15 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сухопутных полигонах Балтийского флота в Калининградской области проходят курс интенсивной боевой подготовки военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации.