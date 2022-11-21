Будапешт, 21 ноября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что перед началом форума «Атомэкспо-2022» он проводит в Сочи переговоры с руководителями госкорпорации «Росатом» о расширении АЭС «Пакш».

Agencia de Noticias ANDES Петер Сийярто

«Расширение АЭС «Пакш» в интересах и национальной стратегии, и национальной безопасности Венгрии. Не удивительно, что по прошествии одной недели мы сидим за столом переговоров с Алексеем Лихачевым и руководством «Росатома», — написал Сийярто в соцсетях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии начнется осенью 2023 года, заявлял глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

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