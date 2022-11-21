Читатели Guardian раскритиковали Макрона, осудившего отношения России и Африки

Лондон, , 11:32 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию в «хищнических амбициях» и подпитке антифранцузской пропаганды в Африке, сообщает британская газета The Guardian. Её читатели раскритиковали французского лидера в комментариях к публикации.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Один из пользователей отметил, что Россия всегда помогала жителям Африки. Эта страна, в отличие от европейских колонизаторов, с уважением относится к африканцам.

Другой читатель предположил, что Африка наконец-то просыпается, и Макрона это раздражает. Годами Франция эксплуатировала африканцев, и они понимают, кто их настоящий друг.

«Подпитывают пропаганду? Или относятся с уважением и как к равному партнёру? Мне кажется, всё-таки второй вариант», — добавил ещё один пользователь.

Четвёртый читатель заявил, что французский президент не очень хорошо справляется со своими обязанностями, ему пора подыскивать другую работу. Заявления Макрона, добавил он, выходят за рамки здравого смысла.

«Французы не смогли настроить африканцев против России, вот и бесятся», — заключил ещё один читатель.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году запланировано проведение второго саммита Россия — Африка. Первый саммит прошёл в 2019 году в Сочи, в нём приняли участие лидеры многих государств.

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