Стокгольм, 21 ноября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Турция приостановила вступление Швеции в НАТО и откладывает одобрение заявки. Но, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, совершенно нормально, что вступление в НАТО требует времени и обсуждения, чтобы прийти к хорошему решению для всех участников альянса. Об этом он заявил в эфире шведского телеканала SVT.

NATO Йенс Столтенберг

«Ненормально то, что на этот раз все идет так быстро», — сказал генеральный секретарь.

Затем Столтенберг сослался на тот факт, что 28 из 30 государств-членов уже дали зеленый свет Швеции и Финляндии, официально ратифицировав их вступление в НАТО.

Столтенберг считает, что Швеции и Финляндии необходимо ужесточить свое антитеррористическое законодательство и расширить сотрудничество с НАТО, в том числе с Турцией, для борьбы с терроризмом и террористическими организациями, такими как РПК.

«Для Турции это важно, так как Турция является страной НАТО, которая больше всего подверглась террористическим атакам и поэтому обеспокоена этим», — резонирует он.