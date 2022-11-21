Грозный, 21 ноября 2022, 11:25 — REGNUM В Чечне завершили процесс создания нового спецподразделения Росгвардии «Ахмат-1». В новой структуре ОМОН более 2 тыс. человек. Командиром подразделения назначен имеющий опыт участия в спецоперации Алихан Шавхалов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам Кадырова, силовики нового спецподразделения обеспечены самым современным вооружением и экипировкой и готовы в любой момент выдвинуться в зону СВО.
Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года Рамзан Кадыров заявил о создании в управлении вневедомственной охраны Росгвардии Чечни второго (после СОБР «Ахмат») элитного спецподразделения по охране объектов нефтегазового комплекса численностью 2 тыс. человек.
Читайте ранее в этом сюжете: Кадыров объявил, что создал в Чечне новое элитное спецподразделение