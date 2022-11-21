Грозный, 21 ноября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Чечне завершили процесс создания нового спецподразделения Росгвардии «Ахмат-1». В новой структуре ОМОН более 2 тыс. человек. Командиром подразделения назначен имеющий опыт участия в спецоперации Алихан Шавхалов, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM ОМОН

«Кадровое формирование нового структурного спецподразделения управления Росгвардии по Чеченской Республике — ОМОН «АХМАТ-1» успешно завершено. В структуре создано более двух тысяч новых рабочих мест. Все они укомплектованы», — написал чеченский лидер в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, силовики нового спецподразделения обеспечены самым современным вооружением и экипировкой и готовы в любой момент выдвинуться в зону СВО.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года Рамзан Кадыров заявил о создании в управлении вневедомственной охраны Росгвардии Чечни второго (после СОБР «Ахмат») элитного спецподразделения по охране объектов нефтегазового комплекса численностью 2 тыс. человек.