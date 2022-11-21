Вашингтон, 21 ноября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Канье Уэст планирует принять участие в выборах президента США, которые пройдут в 2024 году. Об этом сообщает портал X17 Online.

Канье Уэст

В видеоэфире портала музыкант рассказал о намерении выдвинуться в качестве кандидата президента США. Он также представил специалиста, который должен заняться его президентской кампанией.

Как сообщало ИА REGNUM, почти три четверти сторонников Демократической партии США уверены, что нынешний президент страны демократ Джо Байден сможет переизбраться на второй срок, пишет The Hill, ссылаясь на данные опроса.