Симферополь, 21 ноября 2022, 11:25 — REGNUM Более 20 объектов культурного наследия в Крыму, пострадавших в результате наводнений летом 2021 года, планируется восстановить и отреставрировать. Об этом 21 ноября тг-канале сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Контракты на разработку проектно-сметной и научно-проектной документации по восстановлению и реставрации объектов планируется заключить до конца года. Работы будут профинансированы за счёт средств резервного фонда правительства России — на эти цели выделено более 83 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года в Крыму произошло несколько крупных наводнений, в наибольшей степени от природной стихии пострадали Ялта и Керчь.