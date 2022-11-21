Симферополь, 21 ноября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Более 20 объектов культурного наследия в Крыму, пострадавших в результате наводнений летом 2021 года, планируется восстановить и отреставрировать. Об этом 21 ноября тг-канале сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы Керчи

«Работы планируется провести на 22 объектах. В их числе мемориальный комплекс «Аджимушкай» и архитектурно-археологический комплекс «Древний город Пантикапей» в Керчи, музей «Поляна сказок» в Ялте и другие достопримечательности нашего полуострова», — написал Аксёнов.

Контракты на разработку проектно-сметной и научно-проектной документации по восстановлению и реставрации объектов планируется заключить до конца года. Работы будут профинансированы за счёт средств резервного фонда правительства России — на эти цели выделено более 83 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года в Крыму произошло несколько крупных наводнений, в наибольшей степени от природной стихии пострадали Ялта и Керчь.