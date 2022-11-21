Белгород, 21 ноября, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Награды врачам, которые провели уникальную операцию раненому военнослужащему, вручили 21 ноября в Белгороде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 ноября сообщили в пресс-службе правительств региона.

Minzdravkk.ru Операция

Благодарностями министра здравоохранения России Михаила Мурашко отмечены заведующая хирургическим отделением Валуйской центральной районной больницы Надежда Бондаренко и медсестра травматологического отделения Юлия Шальнева. В ноябре 2022 года они под руководством бригады хирургов из Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка провели уникальную операцию военнослужащему. Из груди раненого в зоне СВО сержанта Николая Пасенкова извлекли неразорвавшийся боеприпас. Операцию проводили базе Валуйской ЦРБ, медикам пришлось облачиться в бронежилеты.

«Медики проявили себя как настоящие герои, они боролись за жизнь пациента в сложнейших, опасных условиях», — отмечено в благодарности министра.

Как сообщало ИА REGNUM, после операции сержанта направили на реабилитацию в военный госпиталь в Москву.