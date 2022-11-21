Москва, , 11:24 — REGNUM В России с 1 июля 2023 года начнёт своё действие новая модель социального страхования самозанятых. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявили в пресс-службе Минтруда РФ.

МРОТ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Минтруд России представил на общественное обсуждение новую модель добровольного социального страхования на случай временной нетрудоспособности. <…> Новая модель добровольного социального страхования начнет работать с 1 июля 2023 года. Страховщиком будет выступать Социальный фонд России», — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава ведомства Антон Котяков отметил, что, согласно новой модели, такие категории граждан смогут выбирать страховую сумму: «То есть, по сути, гражданин сам определяет, какой размер выплат в случае болезни он хотел бы получать, и исходя из этого уплачивает страховые взносы. С учетом специфики работы самозанятых граждан, предусмотрена возможность оформлять «страховые каникулы», оформлять страхование в приложении «Мой налог» буквально в один клик, как это сейчас происходит с государственным добровольным пенсионным страхованием».

Отмечается, что страховые выплаты могут составить 32 484 рубля (два МРОТ за полный месяц) или 48 726 рублей (три МРОТ за полный месяц), тогда как на сегодняшний день есть лишь один вариант таких выплат — МРОТ.

В рамках новой модели граждане смогут получать выплаты в случае болезни, травмы, протезирования, карантина, процедуры ЭКО или аборта, ухода за заболевшими членами семьи, в том числе ребенком, во время санаторно-курортного лечения. Размер ежемесячного взноса составит 1247,38 рублей ежемесячно, если гражданин выбрал страхуемую сумму равную двум МРОТ, и 1871 рубль, если выбрана сумма в три МРОТ.