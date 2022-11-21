Новокузнецк, Кемеровская область, , 11:33 — REGNUM В Новокузнецке по данным на 21 ноября в рамках акции #СвоихНеБросаем на помощь участникам спецоперации собрано 5 776 376,10 рубля. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В том числе за период с 17 по 20 ноября в общий фонд перечислено 258 521,62 рубля», — уточнил Кузнецов в своём телеграм-канале.

Он также опубликовал список жертвователей.

Напомним, что акция стартовала 3 октября 2022 года. Для поддержки мобилизованных в Новокузнецке был открыт специальный расчётный счёт с назначением платежа «Своих не бросаем».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что участникам спецоперации из Омской области будет выплачено по 100 тысяч рублей.

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