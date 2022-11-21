Калининград, , 11:22 — REGNUM На сухопутных полигонах Балтийского флота в Калининградской области проходят курс интенсивной боевой подготовки военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, сообщает 21 ноября пресс-служба Минобороны России.

Военнослужащих обучают ориентированию на местности, организации и оборудованию основных и запасных огневых позиций, выполнению задач по скрытному выдвижению в указанный район, ведению визуальной и технической разведки, организации засад, минированию путей, уничтожению живой силы противника с использованием штатного вооружения.

Кроме того, мобилизованных учат управлять квадрокоптерами, применяя их для сброса гранат на позиции противника, показывают, как обнаруживать вражеские беспилотники и осуществлять быструю смену позиций, чтобы вовремя укрыться от осколков сброшенных боеприпасов.

«Боевая подготовка на полигонах организована с учетом опыта проведения специальной военной операции», — подчеркивают в оборонном ведомстве.

Видео: Минобороны РФ