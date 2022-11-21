Джакарта, , 11:21 — REGNUM Индонезия официально заявила о своей готовности принять летние Олимпийские игры 2036 года в будущей столице Нусантара, сообщает Kompas.

Джоко Видодо (сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia

«Я передаю готовность Индонезии провести Олимпийские игры 2036 года в столице архипелага», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах приветствовал желание и готовность Индонезии провести Олимпийские игры в 2036 году.

«Глядя на презентацию проекта Нусантара и достигнутый прогресс, я очень впечатлен видением президента Джоко Видодо построить город с устойчивой моделью жизни, с особым акцентом на здоровье и спорт», — добавил Томас Бах.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто принял с почетным визитом министра обороны США Ллойда Дж. Остина III в Джакарте.

Читайте также: Министр обороны США прибыл с визитом в Индонезию