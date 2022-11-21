Комитет не стал рекомендовать Госдуме вводить уголовное наказание за повторную пропаганду ЛГБТ

Москва, , 11:21 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента отклонить при обсуждении во втором чтении пакет поправок об уголовной ответственности за повторное нарушение норм о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Парламентарии предложили ряд поправок к принятому в первом чтении законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, которые предусматривали уголовную ответственность при повторном нарушении. В частности, поправки об уголовной ответственности за повторную пропаганду педофилии подготовили депутаты Госдумы Нина Останина (КПРФ) и Николай Бурляев (СРЗП).

Комитет по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о штрафах за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола.

Внесение изменений в Уголовный кодекс РФ осуществляется отдельным федеральным законом. Поправки не могут быть включены в тексты федеральных законов, изменяющих другие законодательные акты, за исключением текстов федеральных законов, вносящих изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Останина и Бурляев предложили свои поправки в КоАП.

Госдума в первом чтении приняла законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Штрафы составят до 5 млн рублей — за пропаганду ЛГБТ, то 10 млн рублей — за пропаганду педофилии.

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