* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 21 ноября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Министерство обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане разоружило Абдул Хамида Хорасани, одного из отстранённых талибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) командиров. Об этом сообщает газета «8 Собх».

ResoluteSupportMedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Силы минобороны взяли штурмом базу и жилой дом Абдул Хамида Хорасани в районе Саркотал Хайрхана и в 315-м районе города Кабула и произвели зачистку.

Согласно источникам, все транспортные средства и оружие, хранившиеся на базе, переданы главному штабу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Об аресте Хорасани или его людей не сообщается.

Хотя причины операции пока неясны, Хорасани недавно заявил в интервью с газетой «8 Собх», что пуштунские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по приказу маулави Мусафира, командира бригады в Панджшере, арестовали пятерых таджикских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уроженцев этой провинции, и держат в его личной тюрьме.

По его словам, основной причиной ареста этих людей является их панджшерское происхождение и этническая рознь. Он добавил, что маулави Мусафир является креатурой муллы Якуба Муджахида, министра обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).