Москва, 21 ноября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Экономический кризис, который наблюдается в РФ в настоящее время, коренным образом отличается от всех предыдущих. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 ноября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

«Ситуация, сложившаяся в российской экономике, с одной стороны, может быть охарактеризована как стабильная, но, с другой, имеется ряд факторов, способных качнуть чашу весов в любую сторону, — сказала Валишвили. — Оценивая промежуточные показатели следует отметить, что по итогам III квартала 2022 года индекс физического объема ВВП, характеризующий темпы экономического роста, составил 96,0% относительно показателя предыдущего года, то есть спад на 4% в годовом выражении. Положительным фактором является продолжающееся замедление уровня инфляции — до 12,40% в годовом выражении, а также минимальный уровень безработицы (менее 4% от трудоспособного населения)».

По ее словам, указанные макроэкономические условия не позволяют говорить о возможности полномасштабной рецессии в экономике России.

«Однако более жесткий прогноз развития на следующую трехлетку становится все реальнее, — сказала Валишвили. — Экономический кризис, который мы наблюдаем сегодня, коренным образом отличается от всех предыдущих, имевших место в новейшей истории России. Он в первую очередь связан с массовым уходом бизнеса и частных инвесторов из страны. Кроме того, отечественная экономика потеряла доступ к технологиям, являющимся ключевыми условиями развития. Полная адаптация к санкциям может занять в среднем около полутора лет. А все предпринимаемые Центральным банком РФ меры в этих условиях имеют определенный временной лаг и не могут сработать моментально».

По ее словам, реальным кажется сценарий ЦБ РФ, предполагающий восстановление экономики не ранее середины 2024 года при сохранении текущих денежно-кредитных условий в нейтральной зоне и стимулировании экономики за счет бюджетных средств.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Гусев заявил, что первая половина 2023 года будет сложным периодом для российской экономики.