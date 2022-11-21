Доха, , 11:20 — REGNUM Семь футболистов сборной Испании простудились перед первым матчем команды на чемпионате мира в Катаре. Об этом 21 ноября пишет испанская газета AS.

Альваро Мората Кирилл Венедиктов

По информации издания, причиной простуды стал кондиционер в штаб-квартире команды. В частности, из-за недомогания форвард Альваро Мората не смог завершить тренировку, но ожидается, что он восстановится к первому матчу.

Отмечается, что проблемы со здоровьем также испытывает защитник Уго Гильямон, которого беспокоит боль в коленных связках. Его участие в матчах ЧМ-2022 ожидается не раньше третьего тура.

Первый матч сборная Испании проведёт 23 ноября против команды Коста-Рики.