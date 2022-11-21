Якутск, , 11:39 — REGNUM Сложной остаётся в Якутии ситуация с употреблением и продажей спиртных напитков. Ограничения не становятся причиной того, что в республике меньше употребляют алкоголь, но приводят к нелегальному алкобизнесу и распространению контрафактной продукции, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 21 ноября политолог из республики Андрей Данилов.

Алкоголь

Читайте также: Горожане просто стонут — о ситуации с торговлей алкоголем в Якутске

Он констатировал, что высокий уровень употребления алкоголя — это проблема не только в Якутии, но и в целом в России и Восточной Европе. При этом перекос в этой ситуации создают антиалкогольные ограничения, которые действуют в республике. По закону здесь нельзя купить алкоголь в магазинах после 20:00 по местному времени, но по факту — такая возможность есть, констатировал Андрей Данилов.

«Антиалкогольная политика в Якутии — это стратегия, выбранная Егором Борисовым в 2013 году, на мой взгляд, не самая правильная. Не давать лицензии магазинам, оставлять крупные маркеты — я вижу тут финансовый интерес, крупные владельцы алкогольных маркетов вливают финансы и если что могут помочь на выборах спонсировать избирательную кампанию. В итоге есть несколько магазинов, которые у всех на слуху, они являются монополистами. У нас в городе есть несколько мест, где можно купить алкоголь, всячески этот бизнес пытаются популистскими методами прижать, но из-за этого развиваются доставка и бутлегерство. Все прекрасно знают, куда нужно звонить. Этим занимаются и таксисты, как в советское время, и доставщики, и так называемые псевдокафе, которые состоят из точки разлива пива, нескольких столов и стульев, и работают практически круглосуточно. Сейчас этот нелегальный бизнес хорошо развит, потому что на протяжении этого времени очень хорошо наладились контакты, есть люди, которые этим занимаются, у каждого есть свой поставщик», — рассказал эксперт.

По словам Андрея Данилова, по факту все ограничения направлены на помощь нескольким крупным монополистам, которые держат рынок алкогольной продукции. В деревнях может быть негде купить алкоголь, люди приезжают в город, приобретают сразу большой запас спиртного впрок, и часто, пока всё это не выпьют, не останавливаются. Ещё одна проблема — уход от налогов тех, кто зарабатывает на перепродаже алкоголя. Такие «бизнесмены» могут покупать одну бутылку водки за 300 рублей, перепродавать её за 1000 и ещё около 500 рублей брать за доставку.

«Хороший чистый навар, и с этих денег не платятся налоги. И попробуй поймай его, он отделается штрафом. Или жители Якутии выходят на трассу, покупают контрафакт у проезжающего мимо дальнобойщика или водителя — некачественный зачастую, дорого, но человеку выпившему уже на это наплевать. Поэтому люди травятся и умирают, ведут себя неадекватно из-за того, что превышают нормы или добавки, технологии не соблюдаются, иногда люди слепнут. Был случай, когда люди выпили антисептик потому, что не могли купить алкоголь, тогда несколько человек умерли. Поэтому все эти популистские ограничения — « давайте сделаем магазины подальше, ограничим время » — они чисто формальные. С бутлегерством активно пытались бороться общественники, но это не помогло», — отметил Андрей Данилов.

В связи с этим он считает необходимыми медвытрезвители, которые собираются в скором времени открыть в нескольких районах республики. Эти меры позволят сохранить жизнь людям, которые могут оказаться на морозе в состоянии алкогольного опьянения.

«Во многом ограничения — это полбеды. У нас ещё занимаются пропагандой здорового образа жизни, спорта и так далее. Но систематического подхода к этой проблеме я не вижу. Одними запретами и строительством новых спортивных комплексов это не победить. Нужно больше просвещения, воспитания подростков и прочее. Из-за запретов этот объект становится гораздо привлекательнее. Кроме того, нужно не пить на глазах у детей, чтобы у них не складывалось впечатление, что это нормально. Одними ограничениями и запретами ничего не добиться. Медвытрезвители хотя бы будут спасать жизни. Это хорошая практика, которую стоит вернуть, в условиях холодного климата это необходимость», — подытожил Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, антиалкогольные ограничения в Якутске не работают из-за разрешения торговать спиртным в организациях общественного питания, считает депутат Госсобрания Якутии Виктор Фёдоров. Он инициирует корректировки антиалкогольного законодательства, в том числе с целью убрать «наливайки», фактически открытые ради того, чтобы обходить запреты.