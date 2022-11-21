Тбилиси, , 11:30 — REGNUM Осужденный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не жаловался на отравление. Об этом он 21 ноября сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Саакашвили и галстук

«Я никогда не говорил никому из своих адвокатов, что подозреваю отравление. Спекуляции на эту тему неуместны», — написал Саакашвили.

Экс-президент призвал доверять сообщениям о состоянии его здоровья от соответствующих специалистов. Он также попросил отказаться от чрезмерной политизации этого вопроса.

Стоит отметить, что об «отравлении» Саакашвили тяжёлыми металлами 20 ноября заявили его адвокат Валерий Гелбахиани и мать бывшего президента Гиули Аласания. Минюст Грузии назначил на 21 ноября исследование, чтобы проверить эту информацию.

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