Донецк, 21 ноября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Населённый пункт Широкая Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян нацистскими формированиями Киева. Об этом 21 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Lance Corporal Ray Lewis Гаубица M777

Отмечается, что обстрел Широкой Балки со стороны бандеровцев был зафиксирован в 10:50 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики вооружённых формирований киевского преступного режима обстреляли город Ясиноватая в ДНР.