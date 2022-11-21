Москва, , 11:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил главу Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с переизбранием на новый срок. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе Кремля.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

«Отношения стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами, основывающиеся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, развиваются весьма успешно. Будем и дальше совместно работать над их совершенствованием», — сказано в тексте телеграммы, направленной Токаеву по случаю победы в досрочных выборах президента Казахстана.

Ранее казахстанский ЦИК озвучил предварительные результаты голосования, согласно которым Касым-Жомарт Токаев получил более 81% голосов избирателей. Выборы состоялись 20 ноября. Действующий президент продлит полномочия на семилетний срок.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана.