Анадырь, 21 ноября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Власти Чукотки расширили список получателей мер социальной поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Теперь единовременную выплату в 300 тыс. рублей получат и те, кто заключил краткосрочный контракт с Росгвардией для участия в СВО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства округа.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

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Первые выплаты уже начали поступать на счета добровольцев в беззаявительном порядке.

Отмечается, что социальной поддержкой в регионе также пользуются военнослужащие и лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии РФ, сотрудники полиции, а также граждане призванные в рамках частичной мобилизации, добровольцы и волонтёры.

Получившим ранение (контузию, травму, увечье), полагаются единовременные выплаты от 500 тыс. до 1 млн рублей. Семьям защитников, погибших в ходе специальной военной операции предусмотрена поддержка в размере 3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии, у которых родственник в ходе спецоперации в защиту Донбасса получил ранение, смогут получить деньги на проезд до военного госпиталя. Соответствующие компенсации предусмотрели в качестве меры дополнительной социальной поддержки.